Tiirojen kuningas

Maija Karala

Mestarikalastajat ovat saapuneet rannoille. Siron keijumaisten lapin- ja kalatiirojen seasta voi löytää maailman suurimpia tiiroja, räyskiä. Yksi niistä on satelliittilähettimellä varustettu Per, joka kuoriutui Uudenkaupungin saaristossa keväällä 2001.

Räyskän erottaa tavanomaisista tiiroista koko. Se on järeä, suurten lokkien kokoluokkaa, ja lokkiin sen voi kaukaa sekoittaakin. Musta lakki ja keihäsmäinen oranssi nokka kuitenkin paljastavat sen jättiläistiiraksi.

Kuten pienemmät serkkunsa, räyskäkin on väsymätön lentäjä. Suomen räyskät viettävät talvensa Afrikassa. Per lähti maaliskuun lopulla kotimatkalle Pohjois-Egyptistä, kertoo Birdlifen seurantasivu. Toinen satelliittiräyskä Lena vietti talvensa Niger-joen suistossa ja lensi 4 500 kilometriä Afrikasta Tonavajoen suistoon vain kahdessa ja puolessa vuorokaudessa. Melkoinen saavutus!

Tällaisten lentosuoritusten perusteella voisi arvella, että räyskät ovat ehtineet levitä kaikkialle maailmaan, ja niin ne lähestulkoon ovatkin. Räyskä on kosmopoliitti, jonka voi tavata kaikilla maailman mantereilla Antarktista lukuun ottamatta. Räyskät ovat vieläpä kaikkialla samanlaisia. Liikennettä mantereelta toiselle tapahtuu ilmeisesti sen verran, että edes hieman toisistaan poikkeavia alalajeja ei ole päässyt syntymään.

Räyskän erikoisuus on se, että se ei ole missään kovin yleinen. Sen levinneisyys on arvoituksellisen laikkuinen. Räyskä pesii Itämerellä, mutta ei muualla Euroopassa. Sitä tavataan Australiassa, muttei Kaakkois-Aasian saaristossa, ja Kiinassa, mutta ei Japanissa.

Koko maailman räyskäkanta on noin 300 000 paria. Määrä on hämmästyttävän pieni. Esimerkiksi sepelkyyhkyjä on pelkästään Suomessa saman verran. Kanta kuitenkin vaikuttaa vakaalta ja on monin paikoin kasvussa, joten räyskä luokitellaan maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi.

Täällä Suomen rannikolla räyskiä pesii vuosittain noin 850 paria. Siinä joukossa tänä vuonna ovat myös Per ja Lena. Se on melkein puolet koko Itämeren 2000 parista. Suomella onkin tärkeä rooli tiirojen kuninkaan tulevaisuudelle Euroopassa.

Juttu löytyy myös 11.5.2017 julkaistusta lehdestä