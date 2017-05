Vähemmän vihapuhetta, enemmän arjen rauhantekoja

|

Suomen Rauhanpuolustajien Uudenkaupungin yhdistys perustettiin vuonna 1977. Maailmanpolitiikan näkökulmasta aika oli silloin erilainen kuin nyt, mutta myös yhtäläisyyksiä löytyy. Terrorismi ja poliittiset murhat nousivat median otsikoihin silloinkin.

Kylmän sodan ja suurvaltojen vastakkainasettelun aika oli tuoreessa muistissa, ja Euroopassa oli otettu merkittäviä askeleita turvallisuuden lisäämiseksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferensissa Etykissä vuonna 1975.

40 vuoteen mahtuu paljon sotia, joista osa on tullut lähelle myös meitä suomalaisia. Terrorismin pelko on arkipäivää myös Suomessa.

Mitä paikallinen pieni yhdistys ja yksityinen kansalainen voi tehdä rauhan hyväksi? Paljonkin. Vihapuheet ja vastakkainasettelu ovat vahvistuneet viime vuosina, mutta paljon on merkkejä myös toisenlaisesta kehityksestä. Vapaaehtoistyöhön käytetään enemmän aikaa kuin vielä pari vuotta sitten ja ihmisillä on halu auttaa lähellä ja kaukana asuvia lähimmäisiään.

Uusikaupunki julistautui vuonna 2006 rauhankaupungiksi. Ajatuksena oli tuoda esille Suomen poliittisen historian merkkitapahtumaa, vuonna 1721 Uudessakaupungissa allekirjoitettua Ruotsin ja Venäjän välistä rauhansopimusta.

Historiallisen näkökulman lisäksi tavoitteena oli edistää yhteisöllisyyttä ja lujittaa me-henkeä. Rauhan rakentaminen ei ole ainoastaan suurvaltojen ja niiden johtajien asia, vaan jokaisen yksilön vastuulla. Jokainen meistä voi arjessa tehdä rauhantekoja niin koulussa, työpaikoilla kuin kotonakin.

Uudessakaupungissa järjestetään nyt 400-vuotisjuhlavuonna myös Rauhansymposium, josta on suunniteltu vuosittain toistuvaa, Porin SuomiAreenan kaltaista keskustelutapahtumaa. Maamme johtavien poliitikkojen ja rauhantutkijoiden seminaari toisi Uudellekaupungille erilaista positiivista näkyvyyttä ja edistäisi toivottavasti myös rauhaa edistäviä tekoja.