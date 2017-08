Isot erot torihintavertailussa: Ugissa ja Salossa on edullista mansikkaa

|

Eri paikkakuntien välillä on huomattavia hintaeroja sesonkituotteissa.

Salon torilta saa tällä hetkellä halvimmalla mansikkaa, hernettä ja perunaa, kun vertaillaan sesonkituotteiden hintoja eri paikkakunnilla Varsinais-Suomessa.

Salossa mansikkalitra maksaa keskimäärin hieman alle kuusi euroa. Uudessakaupungissa hinta on lähes sama, 6 euroa litsa.

Kalleinta mansikkaa on tarjolla Kyrön torilla. Siellä marjan keskimääräinen litrahinta on 7,50 euroa.

Salossa herneen keskimääräinen litrahinta on 2,60 euroa. Uudenkaupungin torilla taas hernelitra maksaa lähes kaksi euroa enemmän kuin Salossa.

Eri perunalajikkeiden välillä on melko isoja hintaeroja. Jussi-peruna on usein edullisinta, Annabelle ja Siikli taas kalleinta. Kun lajikkeiden hinnoista laskee keskimääräisen otoksen, maksaa peruna Salossa 3,2 euroa litralta. Turussa vastaava litrahinta on 5,80 euroa. Myös Kyrössä ja Loimaalla peruna maksaa 5 euroa litralta.

Osa kauppiaista myy perunaa kilohinnalla.

Mansikan, herneen ja perunan hinnat on kerätty alkuviikon aikana muutamilta Varsinais-Suomen paikkakunnilta.

Hintatietojen keräykseen ovat osallistuneet Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Laitilassa mansikanmyyjä ei ole saanut 7 euron litrahinnasta paljoakaan palautetta.

– Joku sanoo, että on kallista, mutta ostaa silti, Rantamarjojen mansikanmyyjä Maria Elo sanoo.

– Viime vuonna mentiin tällä hinnalla koko kesä, joten en usko, että huimaa hinnanlaskua litrahintoihin tulee.

Paimiossa marketin edustalla ykkösluokan mansikan hinta on 6,90 litralta. Kakkosluokan marjaa saa 4,90 eurolla.

Vielä viime viikolla mansikka maksoi Paimiossa 8 euroa litra.

– Mansikan hinta on juuri päässyt tippumaan, koska avomaan mansikkaa on kypsynyt lisää. Onneksi!, myyjä Jenni Seppälä Järvenkylän marja-jäätelökioskilta Somerolta sanoo.

ProAgrian Tuononen ei usko, että mansikassa päästään tänä vuonna huippusatoon.

– Kylmyys ja pakkaset ovat haitanneet kasvua.

Herneen kohdalla hinta saattaa tulla ryminällä alas, sillä viileän kevään vaarana on sadon valmistuminen samaan aikaan.

– Herneiden ja kaalien osalta sadon rytmitys on monin paikoin epäonnistunut. Se tarkoittaa, että koko sato valmistuu kerralla, eikä tuotteita tule tasaisesti pidemmällä aikavälillä myyntiin, Tuononen kertoo.

Uudenkaupungin torilla oli tiistaina myynnissä Solist-, Siikli- ja Annabelle-merkkisiä perunoita. Siikli ja Annabelle ovat torimyyjien mukaan asiakkaiden suosikkeja.

Myös Turun kauppatorilla kalantilaisen Sylvi Vuolan perunatiskillä on varaa valita perunalajikkeista. Suosituin on tällä hetkellä Annabelle.

– Uutuusperuna Jussi on pehmeä peruna, kun taas Annabelle on melko kiinteä, viljelijä Sylvi Vuola kertoo.

Kalantilaisen Seppo Heijarin myyntipaikalla suosituimmat perunalajikkeet ovat Siikli ja Annabelle.

Viljelijän tärkein tuote on varhaisperuna, mutta vielä hän ei uskalla arvioida, tuleeko tältä vuodelta hyvä sato.

– Vuosi on ollut erikoinen, on vaikea arvioida, mitä tästä kokonaisuutena tulee, Heijari kuvailee.

Perunasato on myöhässä. Juhannuksena oli jo kuitenkin perunaa saatavilla, mutta se oli pienikokoista, sanoo ProAgrian Marja Tuononen.

Varhaisen perunan viljelyyn liittyy Tuonosen mukaan suuria riskejä, eikä kauppa ole hänen mukaansa enää valmis maksamaan suurta hintaa.

– Kustannuksille ei saa katetta, joten varhaisperunalla eläneet viljelijät voivat joutua uuteen tilanteeseen.

Näin vertailu tehtiin

Kotimaisen mansikan, herneen ja perunan hinnat on kerätty Kyröstä, Kaarinasta, Paimiosta, Laitilasta, Loimaalta, Somerolta, Salosta, Turusta ja Uudestakaupungista.

Hinnat on poimittu alkuviikon aikana paikallisilta toreilta esillä olleista hintatiedoista.

Jos torihintoja ei ole ollut saatavissa, paikalliset hinnat ovat markettien edessä olevista myyntipaikoista.

Hinnat on peruslitrahintoja, eikä niissä ole huomioitu paljousalennuksia tai kakkosluokan hintoja.

Mansikan, herneen ja perunan hinnoista on laskettu paikkakohtainen keskiarvo. Näitä keskiarvohintoja on verrattu keskenään.

Tietoja ovat keränneet yhteistyössä Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Teksti: Johanna Käkönen ja työryhmä eri lehdistä

Grafiikka: Ante Johansson, Turun Sanomat

Kuvat: Riitta Salmi, Turun Sanomat