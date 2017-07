Kotiseuturakkaus on voimissaan

|

Kotiseuturakkaus elää meissä suomalaisissa. Siitä on osoituksena Suomen tuhat paikallismuseota eli niitä on lähes jokaisessa kunnassa ja kylässä. Heinäkuu on niiden aktiivisinta aukioloaikaa ja Pyhämaan rantamuseokin on tänä kesänä lisännyt aukioloaikojaan.

Siellä on esillä lähinnä kalastukseen ja merenkulkuun liittyviä esineitä. Pyhämaassa Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä museo toimii rantavajoissa. Kotiseutumuseot on usein sijoitettu viljamakasiineihin tai vanhoihin talonpoikaispihapiireihin, kuten Kalannissa.

Kotiseutumuseot ovat paikallista historiaa ja perinnettä tallentavia sekä esitteleviä paikallismuseoita. Museoiden esineistö liittyy usein maatalouteen ja kuvaa erityisesti aikaa ennen maatalouden koneistumista.

Museoita ylläpitää joko kunta tai paikallinen kotiseutuyhdistys ja museoita ylläpidetään pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistyötä museoissa tekeekin vuosittain noin 10 000 ihmistä.

Suomen Kotiseutuliitto on keskeinen toimija paikallis- eli kotiseutumuseoiden alalla. Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksissä toimii noin 150 000 suomalaista.

Iso osa museoista järjestää tapahtumia, työnäytöksiä ja muuta kesäohjelmaa. Paikallismuseoiden näyttelyissä vierailee ja tapahtumiin sekä muuhun toimintaan osallistuu vuosittain yhteensä miljoona kävijää.

Viime sotien jälkeen perustettiin lukuisia kotiseutuyhdistyksiä. Kotiseuturakkaus eli erityisen voimakkaana tuolloin, mutta kyllä se elää vahvana tänäänkin. Kotiseuturakkauden muoto on vain muuttunut. Nyt siitä on osoituksena mm. internetin facebook-ryhmät, jotka tallentavat kotiseutujensa mennyttä. Uudenkaupungin menneistä ajoista kertoo mm. Vanhoja kuvia Uudestakaupungista-ryhmä, jossa on jo yli 5 300 jäsentä.