Rakas, villi mummolaituri

Meitä on monta, joka rakastamme Santtion mummolaituria. Se on kesä kesältä huonommassa kunnossa ja pian mummoille, papoille ja muille turvallisuusriski. Kaupungin liikunnasta päättävät tahot ovat päättäneet tappaa sen hiljaisesti jättämällä laiturin luonnon armoille. Antaa ajan hampaan nakertaa ja jäiden ryskyttää – sittenpähän päästään koko harmillisesta laiturista.

Kaupungin päättäjien mielestä uinti sopii vain uimahalliin tai käsipohjaan ja koirapolskintaan Santtion leirintäalueen turvallisella hiekkarannalla. Ei aikuinen kuntouimari halua kahlata pitkiä matkoja.

Fakta on, ettei tässä upeassa merikaupungissa ei ole keskustan tuntumassa aikuisten uimapaikkaa. Meri välkkyy joka puolella, mutta uimaan ei pääse muuten kuin autolla. Vanhemmat asukkaat haikailevat lapsuutensa Ykskoivun uimapaikkaa, mutta pelkkää kahlailua sielläkin harrastettiin. Lasten uimakasvatuksen kannalta se olisi silti tärkeä. Helsingissä pääsee uimaan kaupungin sydämessä jopa presidentinlinnan edessä. Käykää opiskelemassa Helsingin uimamahdollisuuksia ja yleistä saunaa ”Löylyä”. Avantouimareillakin on talvella monta paikkaa.

Päiväuniini kuuluu uimala kaupunginlahden pohjukassa – siihen , johon halutaan lisää laituripaikkoja.

Tiedän syyn uimakielteisyyteen. Ihmiset uivat omassa rannassa kesämökeillään ja mummolaituri on heille yks hailee. Jos Leijonat, Rotarit, Zontat, Martat – ja muut vaikuttavat yhdistykset harrastaisivat kuntouintia, niin jo olisivat laiturit kunnossa.

Uinti on hyvä harrastus kaikenikäisille. Maailmalla luonnonvesissä uimista kutsutaan ”villiuinniksi”, (wild swimming). Uusikaupunki on tunnettu urheilukaupunkina. Mutta se valitettavasti tukee kaikkia muita liikuntamuotoja, mutta ei aikuisten ”villiuintia”. Laiturin kunnostus on pieni menoerä verrattaessa muihin liikuntatiloihin. Olen tällä palstalla kirjoittanut laiturin kunnosta kolmekymmentä vuotta! Mutta me villiuimarit emme luovuta, vaikka rannasta puuttuvat kaikki ”herkut” – pukeudumme pusikossa kuin kylän rannassa ennen vanhaan. Olemme sitkeitä sissejä.

Mitä tehdä? Miten saada liikuntavirasto oivaltamaan villiuimisen suosion?

Kutsutaanko kaupunginjohtaja uimaan?

Pirkko Arstila

kesäuusikaupunkilainen