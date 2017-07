Uusia asuntoja odotetaan

|

Uudessakaupungissa asunnot vaihtavat omistajaa nyt nopeasti. Autotehtaan positiiviset uutiset ja niiden tuomat sadat uudet työpaikat puhalsivat uuteen vauhtiin kaupungin asuntokaupan, joka viime vuosina on ollut hyvin maltillista. Nyt varsinkin pienet asunnot, yksiöt ja kaksiot ovat haluttuja ja niinpä ne eivät ole montaa päivää myynnissä.

Pienet asunnot houkuttelivat ja houkuttelevat edelleen myös sijoittajia, niin ulkopuolisia kuin kaupunkilaisia. Autotehtaan uudet työntekijät tarvitsevat asuntoja ja heistä moni etsii ensimmäiseksi asunnoksi Uudessakaupungissa pientä asuntoa.

Mutta vaikka pienet asunnot käyvät kaupaksi, odottavat monet uuden asunnon ostamista suunnittelevat, mitkä kaupunkiin suunnitelluista uusista asuntohankkeita toteutuvat. He odottavat, että tilanne rauhoittuu ja että kaupungin sisäinen kierto käynnistyy uusien hankkeiden myötä.

Viime vuosina Uudessakaupungissa on rakennettu vähän uusia asuntoja. Iäkkäämmät omakotitalojen asukkaat haluavat lähemmäksi kaupungin keskustaa ja palveluja. Myöskään omakotitalon vaatima kunnossapito ja huolto eivät enää innosta. Joten he odottavat lisääntyvää tarjontaa.

Jos kaikki hankkeet toteutuvat, Uuteenkaupunkiin rakennetaan uusia asuntoja yli 640. Runsaassa vuodessa kaupunkiin rakennettaisiin noin 500 uutta kerrostalo-asuntoa ja rivitalo-asuntoja on suunnitteilla noin 140.

Keskustassa Uudenkaupungin kaupungilla on kerrostalotontteja 13. Niistä vain kaksi on vapaana. Nyt on yksitoista kerrostaloa suunnitteilla ja valtaosan rakennustyöt pitäisi käynnistyä viimeistään syksyllä.

Joten parin kuukauden päästä on tarkemmin selvillä, mitkä hankkeista konkretisoituvat.