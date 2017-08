Arki jatkuu Turun tragedian jälkeen

Nizza, Pariisi, Berliini, Tukholma, Lontoo, Barcelona, Turku.Mitä ja missä seuraavaksi? Tämä kysymys on pyörinyt viime viikonvaihteessa suomalaisten mielissä.

Viime perjantaina Turun torilla tapahtunut väkivallanteko tuli iholle erityisellä tavalla Varsinais-Suomessa. Tapahtumapaikka, Turun tori, on täällä asuville tuttu paikka. Tori on kaikissa kaupungeissa, myös Uudessakaupungissa, kaupunkilaisten olohuone, jonne ihmisten on helppo tulla.

Turun tragediaa tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä. Ihmisten tuntemukset ovat vaihdelleet epäuskosta epätoivoon, mutta pimeyden keskellä toivoa antoivat tiedot siitä, että paikalla olleiden joukosta löytyi myös auttajia. Ihmisiä, jotka epäitsekkäästi ja omaa henkeä uhmaten kokivat velvollisuudekseen auttaa lähimmäistään.

Poliisin nopea toiminta osoitti, että Suomessa on varauduttu terrorismiin. Kynttilä- ja kukkameri torilla viikonloppuna kertoivat paitsi ihmisten myötätunnosta uhreja kohtaan, myös uskosta huomiseen.

Yksi auttajista oli autotehtaalle yövuoroon matkalla ollut turkulainen Pauli Sitoi. Mies kertoi Ylen haastattelussa, miten hän odotti perjantaina torin laidalla kimppakyytiä työpaikalleen. Etelä-Afrikasta Suomeen kymmenen vuotta sitten tullut mies kertoi olevansa huolestunut siitä, miten suomalaiset jatkossa suhtautuvat ulkomaalaistaustaisiin. ”Miten voimme jatkaa tavallista elämää,” hän kysyi.

Fakta on, että Suomi ja myös Vakka-Suomi kansainvälistyvät. Uudessakaupungissa työperäinen maahanmuutto on kasvava ilmiö. Terroristeja ja heidän tekoaan ei voi ymmärtää, mutta mustavalkoinen vastakkainasettelu kantasuomalaisten ja tulijoiden välillä lisää väkivallan uhkaa.

Terrorismin perimmäinen tarkoitus on levittää pelkoa ja vihaa. Paras ase sitä vastaan on jatkaa normaalia arkea. Pelko on inhimillistä ja hyväksyttävää, mutta vihan lietsominen ei auta ketään.

Terrorismi on ihmiskunnan syöpä, jonka ennuste on tällä hetkellä rankka. Nykyinen jihadistinen terrorismin aalto ei ole nopealla aikataululla selätettävissä.

Viranomaisten tehtävä on lisätä voimavaroja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyyn. Poliitikkojen ja päättäjien pitää keskittyä syrjäytymisen ehkäisemiseen ja kotouttamistoimien kehittämiseen. Myös kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli radikalisoitumisen torjunnassa.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, toisen mielipiteen kuunteleminen ja kunnioittaminen ovat asioita, joilla rakennetaan rauhan ilmapiiriä. Kenenkään ei tarvitse jäädä neljän seinän sisälle sen takia, että on vaarallista lähteä ihmisten ilmoille, kun jotain voi tapahtua koska tahansa kenelle tahansa.

Kaoottinen maailma huolestuttaa, ja tapahtuman herättämistä tunteista on hyvä puhua. Keskustelulle pitää löytyä erityisesti tällä viikolla aikaa kouluissa, työpaikoilla ja siellä, missä ihmiset kohtaavat.

Myös vanhustyötä tekevien kannattaa kuunnella herkällä korvalla asiakkaitaan. Esimerkiksi yksinäinen vanhus voi laajan mediauutisoinnin takia tuntea ahdistusta tapahtumista.