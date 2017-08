Autotehtaalla tarvitaan myös toimihenkilöitä

|

Valmet Automotive on rekrytoinut kuluvan vuoden aikana lähes 150 toimihenkilöä. Suunnitelmissa tälle vuodelle on vielä noin 50 uuden toimihenkilön palkkaaminen Uuteenkaupunkiin. T oimenkuvat vaihtelevat työnjohdon tehtävistä tuotekehitykseen ja erilaisiin asiantuntijatehtäviin.