Itseohjautuvien laivojen testialue avautuu länsirannikolle

Itseohjautuvien laivojen kokeilu pääsee käyntiin länsirannikolla, kun Dimecc ja One Sea ovat saaneet luvan avata testialueen.

Suomen länsirannikolle avattavalla testialueella voi vastaisuudessa testata itseohjautuvaa meriliikennettä, aluksia ja teknologioita. Testialuetta hallinnoi ja valvoo Dimecc Oy, joka johtaa huippuyritysten kansainvälistä One Sea -ekosysteemiä. Luvan kokeiluun on myöntänyt Länsi-Suomen Ely-keskus.

Maailman ensimmäinen kaikille avoin testialue on ristitty Jaakonmereksi yllättäen edesmenneen tohtori Jaakko Talvitien työn kunniaksi.

– One Sea on malliesimerkki edistyksellisestä yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöstä. Huippuyritysten ja tutkijoiden ekosysteemi luo globaaleja läpimurtoinnovaatioita. Juuri tätä EU-komissio on suositellut niin Suomelle kuin koko Euroopallekin: Yritysvetoista, mahdollisimman avointa innovaatioekosysteemiä, joka luo Suomelle innovaatioiden lisäksi uutta kansainvälistä vetovoimaa, investointeja ja niiden mukana kasvua ja työpaikkoja. Jaakonmeri luo Suomeen hyvinvointia, kiittää Dimeccin toimitusjohtaja Kulmala.

Jaakonmeri on pisimmillään lähes 18 kilometriä pohjoiseen ja leveydeltään runsaat seitsemän kilometriä. Jaakonmeri on avointa merialuetta ja tarjoaa mahdollisuudet testaukseen myös talvella jääolosuhteissa.

– Kuka tahansa, vaikka startup tai jopa yksittäinen ihminen voi asiallisella hakemuksella päästä testaamaan ideansa tai teknologiansa toimivuutta. Kaikille avoin testialue on ainutlaatuinen koko maailmassa ja kertoo, että One Sea ja Dimecc ovat avoimen innovoinnin ytimessä, toteaa Dimeccin toimitusjohtaja Harri Kulmala tiedotteessa.

Vuonna 2016 perustetun One Sea -ekosysteemin perustajakumppanit ovat ABB, Cargotec (MacGregor ja Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto sekä Wärtsilä. Meriteollisuus Ry on tukenut työtä ja TEKES on investoinut ekosysteemiin. One Sea -yhteistyötä johtaa Dimecc.