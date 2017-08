Kaupungin muutos on mahdollisuus

|

Tuleva syksy on Uudenkaupungin hallinnossa ja päätöksenteossa monella tavalla mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen. Ennen kaikkea se on ladattu positiivisilla odotuksilla.

Vuosikausiin ei kaupungin talousarviota ole valmisteltu tilanteessa, jossa väkiluku on reippaasti plussalla. Elokuun puoleenväliin mennessä väkiluku on kasvanut 340 henkilöllä. Se on herkkua kaupungissa, joka 1990-luvun jälkeen kokenut muuttotappioita vuosi toisensa jälkeen.

Vielä vuosi sitten autotehtaan tulevat jättirekrytoinnit olivat vain harvojen tiedossa, ja syksyllä kerta toisensa jälkeen tulleet uutiset uusista työvoimatarpeista löivät ällikällä niin kaupungin päättäjät kuin asukkaatkin.

Maanantaina kesätauolta palannut kaupunginhallitus keskusteli kaupungin elinvoiman kannalta tärkeistä hankkeista. Vanha valtuusto teki periaatepäätöksen uuden koulun ja uimahallin rakentamisesta, mutta lähes kaikki muu on vielä avoinna.

Perinpohjainen keskustelu ja näkökulmat rakennushankkeisiin sekä ylipäätään kaupungin kehittämiseen ovat välttämättömiä. Strategisia päätöksiä tarvitaan myös kirjastosta, päiväkodista sekä monitoimihallin tarpeellisuudesta. Kaupunginhallituksen parin viikon päästä järjestämälle iltakoululle on siis todella tilausta.

Yhdessä tekeminen on avainsana kaupungissa, joka kasvaa ja kaipaa ripeitä päätöksiä. Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen kiteytti äskettäin blogissaan oivallisesti menestyvän kaupungin reseptin: ”Tulevaisuuden kunnissa vallitsee luottamukselliset suhteet viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä. Koko paikallishallinnon arvo syntyy siitä, miten sen avulla löydetään ratkaisuja ihmisiä askarruttaviin ongelmiin ja tartutaan toimintaympäristön muutoksiin”.

Uudessakaupungissa on meneillään iso muutos, ja kaupungin päättäjiltä vaaditaan nyt näkemyksiä siitä, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa kaupungin kehittämiseen.