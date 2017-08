Kulttuuria ja urheilua

|

Uudessakaupungissa suunnitellaan kulttuurikoordinaattorin ja urheilun vastaavan toimen yhdistämistä, jos olen ymmärtänyt asian oikein.

Kaikkien tiedossa oleva tosiasia on kulttuurin merkitys yhteiskunnan elinkelpoisuudelle. Useasti siteerattu lause on ”se yhteisö, joka ei tunnista menneisyyttään tulevien päätösten pohjaksi, eikä ymmärrä kulttuurinsa merkitystä tämän päivän yhteiskunnalle ja tulevaisuudelle, ei ole elinkelpoinen”.

Uuteenkaupunkiin on syntynyt valtava määrä työpaikkoja, ja vapaa-ajan tarjonta on kutakuinkin entinen. Kaupunkiin on syntymässä ammottava kulttuuriaukko.

Crusell-viikon kävijämäärän kanssa on kova työ joka vuosi. Crusell-viikko on kunnianhimoinen ja hyvin hoidettu tapahtuma, sitä on ehdottomasti tuettava ja pidettävä kehityksen tiellä. Usko Kemppi Seura tallentaa Ravakan EU-taustaisella rahoituksella Usko Kempin laajaa tuotantoa kotisivuille kaikkien nähtäväksi ja kuultavaksi. Vakka-Suomen Musiikkiopisto tekee myös hyvää työtä resurssiensa puitteissa.

Vakka-Suomen Musiikkiopisto ja Usko Kemppi Seura järjestävät marraskuussa suuren lasten kuorolaulukonsertin. Suuri lapsijoukko laulaa, Laivaston soittokunta säestää ja Diandra esiintyy. Voidaan uskoa Pohitullin olevan täynnä kuulijoita. Kovin paljon muunlaista konserttitoimintaa ei ole, ainoastaan joitakin yksittäisiä, kulttuuritoimen järjestämiä tapahtumia.

Kulttuurikoordinaattorilla ei saisi olla muita tehtäviä hoidettavanaan kuin kulttuuri. Usko Kemppi Seuran aktiivisuus ei voi olla myöskään loputtomasti vain toiminnanjohtajan varassa. Säveltäjä ja sanoittaja Usko Kempin merkitys on suuri Uudellekaupungille, kaupungin tulee jatkossa ottaa asiaan parempi ote.

Liikunta ja kulttuuri tarvitsevat oman toimijansa. On vaikea kuvitella, että sekä kulttuuri että urheilu tulee hoidetuksi yhden virkailijan toimesta. Jos on laskettu, että säästetään rahaa näiden sektorien yhdistämisestä hallinnollisella tasolla, maalaisjärki auttaa ymmärtämään oltavan pahasti hakoteillä.

Tulee väistämättä mieleen kansanviisaus, jossa ”housuun kuseminen lämmittää hetken, mutta sitä seuraa entistä ankarampi vilu!”

Urheilu ja liikunta aktivoivat lapsia ja nuoria, ja koripallon piirissä on satoja lapsia ja nuoria. Uudenkaupungin Kenttäkarhujen joukosta on noussut lukuisia nuoria jo maajoukkue- ja EM-tasolle. Hiihtämisen merkitys on pienentynyt, kun maastossa ei viime vuosina ole ollut lunta juuri lainkaan. Onneksi sentään on Vahterusring olemassa.

Kansanterveystyössä tiedetään, että liikkumattomuus tulee yhteiskunnalle monin verroin kalliimmaksi kuin liikuntapaikkojen rakentaminen ja liikunnasta huolehtiminen. Koulujen liikuntatuntien määrä on myös rajallinen ja ollut jonkin aikaa pienenemään päin.

Älkää hyvät päättäjät yhdistäkö näitä kahta sektoria! Päätös on kovin lyhytnäköinen. Etsikää molempiin toimiin pätevä henkilö. Se tulee monin verroin halvemmaksi kuin niiden yhdistäminen.

Mauri Tenhonen

Kirjoittaja on uusikaupunkilainen toimittaja ja Usko-Kemppi seuran toiminnanjohtaja