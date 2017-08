Lintumaailman Einsteinit

|

Luonto

Maija Karala

Korpit ovat vähitellen muuttumassa aroista erämaalinnuista kylien ja kaupunkien asukkaiksi. Ihmisarkuuden helpottaminen antaa hyvän tilaisuuden korppien tarkkailuun. Kiinnostavaa nähtävää niissä riittääkin, sillä korpit kuuluvat nykytiedon mukaan maailman älykkäimpiin lintuihin.

Korpit ja muut varislinnut kilpailevat erilaisilla älykkyyden mittareilla ihmisapinoiden ja delfiinien kanssa. Niillä on taitoja, joita vielä vuosituhannen taitteessa väitettiin ihmiselle ainutlaatuisiksi. Kuitenkin ihmisillä on ollut aavistus korpin poikkeuksellisesta älystä jo vuosisatoja sitten. Myyteissä korppia on pidetty paholaisen liittolaisena juuri viisautensa vuoksi.

Varislinnut ymmärtävät muun muassa, kuinka teeskentely toimii. Muiden läsnäollessa korpit osaavat olla katsomatta piilotettuun herkkupalaan päinkään, jotta kätkö ei paljastuisi. Jos makupala on huonossa piilossa, ne siirtävät sen parempaan vasta, kun kukaan ei ole näkemässä.

Kaksi kuluneena kesänä julkaistua tutkimusta osoittivat, että korpeilla on myös jonkinlainen mielikuvitus.

Ruotsalaistutkimuksessa korpit hillitsivät itsensä saadakseen palkinnon myöhemmin. Niiden täytyi valita kiinnostavampien tavaroiden joukosta tylsä kivi ja pitää se tallessa, jotta voivat myöhemmin vaihtaa sen ruokapalaan. Niiden täytyi siis pystyä kuvittelemaan tuleva ilonaihe.

Korpit malttoivat, vaikka odotteluaika kesti yön yli. Ei mikään vaatimaton saavutus edes ihmislapselle.

Wienin yliopiston tutkimus osoitti, että korpit voivat olla vainoharhaisia. Jos ne tiesivät, että aitauksen seinässä on kurkistusreikä, ne käyttäytyivät kuin joku saattaisi katsella siitä – vaikka eivät tienneet, onko takana ketään. Ne tiesivät olla piilottamatta ruokaa näköetäisyyden päässä tirkistysaukosta ilmeisesti, koska pystyivät kuvittelemaan, että joku katselee siitä.

Korpit siis pystyvät irrottautumaan välittömästä nykyhetkestä ja kuvittelemaan tapahtumia toisissa paikoissa ja aikoina. Sellaista ei olisi vielä muutama vuosikymmen sitten uskottu edes ihmisapinalta, saati sitten linnulta. Totuus myyttisestä korpista taitaa olla taruakin ihmeellisempi.

