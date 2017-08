Piloxing ja historia mahtuvat samaan opistoon

|

Vakka-Suomen kansalaisopiston ohjelma jaettiin alueen talouksiin eilen. Syksyn kattaus on runsas ja netissä voi poimia opiston sähköiseen ostoskoriin monenlaista. Kurssit, ryhmät ja luennot kokoavat ihmisiä yhteen ja toimivat kuin vitamiini. Kroppa ja mieli säilyvät vireinä, kun on mielekästä ja kehittävää tekemistä.

Opisto elää vahvasti tässä ajassa, ja on ottanut huomioon toimintaympäristönsä muutoksen. Vakka-Suomeen virtaa nyt uusia asukkaita, joista moni on vuorotöissä. Tarjolla on useampi kurssi, jossa on niin aamu- kuin iltapäiväryhmätkin. Tämä on hienoa palvelua.

Ohjelman sisällössä on kunnioitettu perinteitä, ja otettu huomioon asukkaiden mieltymyksiä. Koko alueen yhteinen kansalaisopisto on kymmenen vuoden toimintansa aikana osoittanut, että yhteistyö toimii. Moni kävijöistä viihtyy oman kunnan kursseilla, mutta kannattaa tutustua myös naapurikuntien tarjontaan. Välimatkat Vakka-Suomen kuntien välillä ovat kohtuullisia, jos omistaa auton.

Monipuolisessa ohjelmassa on paljon uutta, mutta myös vanhoja tuttuja ja suosittuja kursseja. Samaan opistoon mahtuu niin uimahallissa järjestettävä ryhmäliikunta piloxing kuin kotikaupungin ja Suomen historiaan liittyvät luennot.

Tällä viikolla Uudessakaupungissa järjestetyssä Rauhan Symposiumin puheenvuoroissa tuli vahvasti esille, miten tärkeää ihmisten on tuntea juurensa, ja miten historiasta voidaan ottaa oppia tähän päivään. Rauhan kannalta tärkeää on myös ihmisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Näihin asioihin saa eväitä ja ymmärrystä kansalaisopistosta.