Ruutanan alkoholinhuuruinen salaisuus

Pohjamutaa tonkiva ruutana on harvan suosikkikaloja. Sitkeähenkisyydestä sitä on kuitenkin syytä kunnioittaa. Uusi tutkimus selvitti, kuinka ruutana selviää talvikuukaudet täysin hapettomassa vedessä: se on koko talven humalassa.

Jo aikaisemmin on tiedetty, että ruutana tuottaa talvella alkoholia, mutta yksityiskohdat ovat olleet hämärän peitossa. Viime viikolla julkaistussa artikkelissaan Oslon yliopiston tutkijat selvittivät koko tarinan.

Ihmisenkin elimistö toimii hapettomissa oloissa, mutta vain hetken. Elimistöön alkaa nopeasti kertyä maitohappoa. Pieninä määrinä maitohapoille menneet lihakset ovat vain kipeät, mutta jos hapenpuute jatkuu, siitä tulee hetkessä hengenvaarallinen.

Ruutana hajottaa maitohapon etanoliksi erityisten entsyymien avulla. Etanoli – sama alkoholi, jota ihmiset juovat – puolestaan leviää vaarattomasti kalan kidusten kautta ympäröivään veteen. Näin vaaraa alkoholimyrkytyksestäkään ei ole. Myös lähisukuinen hopearuutana ja kesytetty kultakala pystyvät samaan temppuun.

Ruutanan alkoholintuotanto toimii oikeastaan samalla tavalla kuin olutpanimoissa käytetyn hiivan. Yleensä sellaista ei kuitenkaan nähdä eläimillä.

Norjalaistutkijat osoittivat, että alkoholintuotantoa ohjaa setti geenejä, joiden alkuperäiset tehtävät ovat kaikille eläimille yhteisessä perusaineenvaihdunnassa, soluhengityksessä.

Mutta miten geenit ovat ruutanalla voineet erikoistua viinantekoon, kun sen täytyy kuitenkin pystyä myös hengittämään normaalisti? Vastaus löytyi kalan perimästä. Kahdeksan miljoonaa vuotta sitten ruutanoiden, kultakalojen ja karppien kantalajin koko perimäaines kaksinkertaistui. Näitä tuplaantumisia tapahtuu kasveilla jatkuvasti, mutta eläimillä ne ovat melko harvinaisia.

Kun kaikista geeneistä oli kaksi kopiota, toinen niistä oli vapaa erikoistumaan uuteen virkaan. Ruutanoilla niistä muotoutui konsti selvitä rehevissä lutakoissa talven yli.

Se myös tarkoittaa, että ruutana on todellinen kännikala. Talvet se viettää noin 0,52 promillen humalassa. Onneksi sen elämä ei talvella ole kovin vaativaa, joten pienissä sievissä uiskentelu ei haittaa./ Maija Karala