Tahtipuikot uusiin käsiin Crusell-viikolla

|

Pienen merikaupungin viehättävä tunnelma ja suurien säveltäjien kuolematonta musiikkia. Näinkin voisi viime viikolla päättyneen Crusell-viikon menestysreseptin kiteyttää.

Vuodesta 1982 asti järjestetty Crusell-viikko on ensi vuonna isojen muutosten edessä, kun sekä toiminnanjohtaja että taiteellinen johtaja vaihtuvat. Syksyllä eläkkeelle jäävä Rauno Melos on luotsannut tapahtumaa 1980-luvun lopulta asti viiden taiteellisen johtajan seurassa. Tänä vuonna taiteellisen johtajan viestikapula siirtyy Harri Mäeltä Tuulia Ylöselle.

Henkilöiden vaihtuminen ei muuta tapahtuman perustaa, mutta jokainen johtaja tuo tietysti oman persoonansa festivaaliin. Crusell-viikko tunnetaan Suomessa ja kansainvälisesti. Se on huikea kulttuuriteko.

Viime viikolla kokoontunut Crusell-valtuuskunta toivoo vauhtia kulttuurikoordinaattorin hakuprosessiin (US 29.7.) Paikkaa ei ole vielä julistettu avoimeksi, kun päättäjät halusivat, että asian valmistelua jatketaan. Kaupunginhallitus haluaa päivittää kulttuurikoordinaattorin toimenkuvan vastaamaan kaupungin uuden strategian tarpeita.

Valtuuskunnan huoli asiassa on perusteltu, sillä ison musiikkitapahtuman järjestelyt eivät ole muutaman kuukauden juttu. Iso kysymys on, miten viikon talous turvataan jatkossakin. Yritysten tuella on iso merkitys, mutta maksavaa kuulijakuntaa kaivataan enemmän.

Kävijöiden mielipiteet ja ideat ovat järjestäjille arvokkaita. Yksi monista ulkomaalaisista uskollisista kävijöistä on yhdysvaltalainen John Austin (sivu 8). Festivaalit mielletään sosiaalisiksi tapahtumiksi, mutta Austin muistuttaa, että Suomessa musiikkitapahtumassa voi kokea itsensä myös yksinäiseksi. Konsertteihin mennään ja sieltä lähdetään useimmiten ystävien ja tuttujen kanssa. Olisiko mahdollista järjestää vaikkapa yhteisiä jatkoja, joissa kävijät voisivat vaihtaa kokemuksia musiikista konsertin jälkeen?

Päivän puhallus tuo tapahtuman keskelle toriarkea. Järjestäjien kannattaa miettiä, miten näkyvyyttä voidaan lisätä katukuvassa entisestään niin, että ainutlaatuinen ja laadukas tunnelma säilyy.