400-vuotias kaunistuu lahjoitusten avulla

|

Uusikaupunki on saanut kaksi merkittävää lahjoitusta lyhyen ajan sisällä. Yksityinen, tuntemattomana pysyttelevä lahjoittaja on antanut kaupungille 100 000 euroa Myllymäen tuulimyllyjen kunnostukseen (US 28.9.). Kaupunkia merkittävillä tukisummilla jo ennestäänkin auttanut Vannaksen säätiö puolestaan on myöntänyt Kaupunginlahden kunnostuksen jatkamiseen 225 000 euroa (sivu 5).

Tänä vuonna 400 vuotta täyttäneelle kaupungille tällaiset lahjoitukset ovat tietysti erittäin tervetulleita. Rahareikiä kaupungilla riittää, ja ilman lahjoituksia niin Myllymäen kuin Kaupunginlahden kunnostuskin olisivat todennäköisesti siirtyneet pitkälle tulevaisuuteen.

Kaupunkikuvan kannalta molemmat kohteet ovat äärimmäisen tärkeitä. Kaupunginlahdesta on kuoriutunut kaupungille ylpeydenaihe, josta riittää iloa jokaisena vuodenaikana.

Vannaksen säätiön kahden miljoonan lahjoitus mahdollisti rantojen kunnostuksen ja valaistuksen juhlavuoden kynnyksellä. Viimeinen työsarka Kaupunginlahden kunnostuksessa on Kalarannan osuus. Myös Pakkahuoneen rannan valaistusta ja laatoitusta parannetaan.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Myllymäen tuulimyllyjen kunnostamista on odotettu ja toivottu, mutta kaupungin hankelistoilla se ei ole noussut tiukan talouden vuosina kärkeen, vaan on saanut odottaa vuoroaan.

Keskellä kaupungin keskustaa sijaitseva vehreä keidas on kaupunkilaisille tärkeä virkistyspaikka, ja osa kaupungin identiteettiä. Esimerkiksi 60-vuotista taivaltaan viime tiistaina juhlinut kotiseutuyhdistys Kaupunkim Poja on kiirehtinyt puiston kunnostamista. Kortensa kekoon on kantanut myös yrittäjäyhdistys, joka on järjestänyt Myllymäellä keväisin siivoustalkoita.