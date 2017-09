Asuntorakentamisessa ennätysvauhti

|

Vielä reilu vuosi sitten kukaan ei olisi osannut ennustaa, että kaupungissa on samaan aikaan vireillä kymmeniä asuntohankkeita. Eri puolille kaupunkia nousee niin rivitaloja kuin kerrostalojakin.

Kaupungilta on varattu yhteensä 13 kerrostalotonttia, ja niiden lisäksi on vielä pari muuta hanketta. Kerrostaloihin tulee noin 500 asuntoa, joista valtaosa tulee vuokrataloihin. Sorvakon rantaan Kaupunginlahden rannalle nousee kolme kerrostaloa, joista yhden rakentaminen alkaa jo tänä vuonna.

Myös kaavoituksessa riittää vipinää: Uudenkaupungin keskusta saa uuden osayleiskaavan. Parhaillaan kaupungissa on tekeillä tai aloitetaan tekemään kuutta asemakaavaa, 23 asemakaavan muutosta ja 18 ranta-asemakaavaa.

Rakennuttajien kiinnostus kaupunkia kohtaan on herännyt autotehtaan tuotannon räjähdysmäisen kasvun ansiosta. Asuntorakentamisen painopiste on ollut viime vuosina isoissa kaupungeissa, mutta Suomen suurimman teollisen tuotantolaitoksen nousukiito heijastuu nyt Uuteenkaupunkiin myös väkiluvun kasvuna. Asuntoja tarvitaan.

Uudenkaupungin lisäksi myös naapurikunnat hyötyvät. Laitilaan, Kasitien varrelle, nousee Euroopan suurin puukerrostaloalue. Siscon hankkeelle tukensa on antanut myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara, joka vetää puurakentamiseen keskittyvää projektia. Tarkoitus on rakentaa koko Vakka-Suomeen ja lähialueelle peräti 500 asuntoa, joista 150 tulee Uuteenkaupunkiin.

Tilanne Uudessakaupungissa on nyt sellainen, että täällä pitää miettiä uusia, asuntorakentamiseen soveltuvia kohteita. 60- ja 70-luvulla autotehtaan alkuaikoina kaupungin laidoilla sijaitseville metsäalueille nousi uusia lähiöitä. Asuinalueita syntyi Sorvakon, Pietolan, Hakametsän ja Santtion alueille.

Nyt rakentaminen on hajautunut eri alueille. Onko se hyvä tilanne, riittävätkö yksittäiset tontit ja mikä on keskusta-alueen rooli asuinympäristönä tässä muutoksessa?