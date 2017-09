Irma ja ilmastonmuutos

|

Maailmalla ja Suomessa on seurattu tiiviisti hirmumyrsky Irman etenemistä Atlantilla. Ihmisiä on kuollut, rakennuksia tuhoutunut ja monet ovat joutuneet lähtemään kodeistaan pakoon hurrikaania, joka on koko mittaushistorian voimakkain.

Viikonloppuna myrsky eteni Floridaan, jossa asuu ja lomailee myös monia suomalaisia. Uutiskuvat alueelta konkretisoivat katastrofin, jota sanat eivät riitä kuvailemaan.

Hurrikaanit ja hirmumyrskyt eivät ole suoraan ilmastonmuutoksen seurausta, mutta se aiheuttaa merivesien lämpenemisen, mikä puolestaan vaikuttaa myrskyjen voimakkuuteen. Suomen historiasta tunnetaan ainoastaan yksi hirmumyrsky. 28. elokuuta vuonna 1890 etelärannikon yli pyyhälsi hirmumyrsky, jossa tuulennopeuden kerrotaan yltyneen pahimmillaan 50 metriin sekunnissa.

Ilmastoalan asiantuntijoiden mukaan Suomessakin meri lämpenee ja myrskyt voimistuvat rannikkoalueilla. Arki on haavoittuvaa digiaikana, sillä monet asiat ovat sähkön, matkapuhelinverkkojen ja elektroniikan varassa. Myös muut ilmastonmuutoksen aiheuttamat ilmiöt vaikuttavat Suomessa lähivuosina ja –vuosikymmeninä. Afrikan maita koettelevan kuivuuden on ennustettu tuovan pohjoiseen miljoonien ihmisten ilmastopakolaisten aallon. Toivottavasti tähän osataan varautua paremmin kuin nykyiseen, sota- ja kriisialueilta tulleeseen pakolaisvirtaan.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa eri tavalla kuin Etelä-Euroopassa. Täällä talvet muuttuvat lämpimämmiksi, vähälumisemmiksi ja sateisemmiksi. Kesäisin muutokset ovat arvioiden mukaan pienempiä.

Ilmastoasioissa tapahtuu myös positiivisia asioita Suomessa. Ilmatieteen laitoksen eilen julkaiseman selvityksen mukaan ilmanlaatu pysyi kevään ja kesän aikana enimmäkseen hyvänä. Suomen ilmanlaatu on Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisemien tietojen mukaan kolmanneksi parasta maailmassa.