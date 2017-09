Koripallo levittää positiivista energiaa

|

Huikea trilleri. Uskomaton sensaatio. Muun muassa näillä sanoilla on kuvailtu Susijengin pelejä EM-kotikisoissa. Miesten koripallomaajoukkue on nostattanut todellisen korishuuman Suomeen.

Uudessakaupungissa on seurattu erityisen tarkkaan täältä kotoisin olevaa Gerald Lee Junioria, ja uusikaupunkilaiset ovat voineet olla ylpeitä Korihaiden kasvatista. Lee on pelannut ennen nyt meneillään olevia kotikisoja maajoukkuepaidassa kolmissa EM-kisoissa sekä vuoden 2014 MM-lopputurnauksessa.

Kotikisoissa valokeilaan on noussut useita loistavia pelaajia, mutta yksittäisiä pelaajia suurempi ilmiö on mahtava joukkuehenki sekä kotiyleisön kannustus. Joukkueen kapteeni Shawn Huff hehkutti Susijengi.com-sivuilla Puola-ottelun jälkeen: Yleisön tuki on aivan uskomaton. Se antaa niin paljon energiaa. Se meidän yhtenäisyys sekä se, miten me iloitaan toistemme onnistumisista tässä joukkueessa. Meillä oikeasti kiteytyy joukkuehenki.

Kilpaurheilun seuraamisesta haetaan elämyksiä, ja niitä koripallo on totisesti tarjonnut viime päivien aikana. Islantilaisten jalkapallofanien tunnetuksi tekemä rytmikäs viikinkihuuto Hu! on saanut rinnalle suomalaisten koripallofanien Auu! -kannustushuudon.

Kävipä Susijengille kisoissa miten tahansa, se on jättänyt vahvan jäljen suomalaiseen urheiluhistoriaan. Sisukkuus ja taito pelata yhteen ovat asioita, joita tarvitaan muuallakin kuin huippu-urheilussa, niin yrityksissä, työelämässä kuin päätöksenteossa.

Korihaiden kausi alkaa syyskuun lopussa. Positiivista energiaa tarvitaan silloin niin kentällä kuin katsomossa. Hyvin sujuneista EM-kisoista on paljon iloa myös Uudellekaupungille, joka tunnetaan koripallokaupunkina. Täällä lajia voi harrastaa ja seurata penkkiurheilijana liigatasolla. Susijengin jytky tuo toivottavasti paljon uutta yleisöä nauttimaan kotipeleistä Pohitullissa