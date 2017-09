Liput liehuvat tänään yrittäjille

|

Tänään 5. syyskuuta Suomessa vietetään Yrittäjän päivää, nyt jo 20. kerran. Päivän tavoitteena on tehdä tunnetuksi yrittäjyyden merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sytyttää nuoriin yrittäjyyden kipinää.

Yrittäjäjärjestöt haluavat itsenäisyyden juhlavuonna erityisesti muistuttaa, että satavuotias Suomi on monella tavalla yrittäjien työn tulosta. Yrittäjyys on positiivinen voima, joka vie omaa kotikuntaa eteenpäin, luo työpaikkoja ja palveluja.

Uudessakaupungissa sijaitsee Suomen suurin teollinen yritys, mutta autotehtaan lisäksi täällä on runsaasti pieniä yrityksiä. Niillä on ratkaiseva merkitys koko paikkakunnan hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle. Koko Suomen yrityksistä peräti yli 93 prosenttia on alle 10 henkilön yrityksiä.

Uudessakaupungissa yrityskanta on hieman pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2016 yritysten lukumäärä oli 1201. Talouden ja työllisyyden kasvun myötä kiinnostus yritysten perustamiseen saattaa jälleen kasvaa.

Yrittäjyyskasvatus on koulujen uudessa opetussuunnitelmassa vahvasti esillä. Oman talouden hallinta, tulojen ja menojen arvioiminen ovat tärkeitä arjen taitoja kaikille nuorille päätyivätpä he mille alalle tahansa.

Kaikista nuorista ei tule yrittäjiä, mutta yrittäjyys merkitsee myös elämänasennetta. Sisukkuutta, työnteon arvostamista, vastuullisuutta ja myönteistä asennetta työelämää kohtaan. Uudessakaupungissa yhtenäiskoulu ja Kalannin koulu osallistuvat tänään Amazing Race Uusikaupunki -tapahtumaan. Yhdeksännen luokan oppilaat kiertävät yrityksissä ja tutustuvat paikalliseen elinkeinoelämään.

Yrittäjyyttä tarvitaan myös opiskelussa, harrastuksissa, työnhaussa sekä työssä toisen palveluksessa. Kaikkien ei tarvitse olla huippuosaajia. Työnantajat arvostavat tavallisia, tunnollisia nuoria, jotka ovat innostuneita ja motivoituneita oppimaan uusia asioita.