Ongelmallinen asuntopula

|

Uudellakaupungilla menee hyvin. On tullut paljon uusia työpaikkoja, ja sitä myötä uusia asukkaita. Tällä hetkellä Uudessakaupungissa on kuitenkin huutava asuntopula.

Vielä muutama kuukausi sitten oli tarjolla useita vuokra-asuntoja suhteellisen edulliseen hintaan. Nyt vuokra-asunnot tuntuvat olevan kiven alla, ja niistä saa maksaa jopa kaksinkertaisen hinnan aiempaan verrattuna.

Etsin itsekin vuokra-asuntoa Uudestakaupungista. Kirjoitin ylioppilaaksi viime keväänä, mutta kuten moni muukin, jäin ilman opiskelupaikkaa. Päätin, että haluan jäädä Uuteenkaupunkiin, ainakin kunnes joudun työn tai opiskelupaikan perässä muuttamaan.

Vaikka suuremmissa kaupungeissa on omat etunsa, olen pitänyt täällä asumisesta. Parkkipaikkoja ei tarvitse etsiä ja saa elää enemmän omassa rauhassa. Lisäksi perhe, kaverit ja suku ovat lähellä. Töitäkin täällä on yleensä riittänyt. Olen ollut Uudenkaupungin museossa töissä jo useampana kesänä. Tällä hetkellä olen työkokeilussa Uudenkaupungin Sanomissa TE-toimiston kautta.

Olen aloittanut asunnon etsimisen jo hyvissä ajoin ennen muuttopäivää, mutta nyt vaikuttaa siltä, että saatan joutua muuttamaan Turkuun asti. Internetissä suurin osa Uudenkaupungin vuokrattavista kohteista on soluasuntoja, jotka on suunnattu tänne muuttaville työntekijöille.

Kaupungin vuokra-asuntoja ei ole tällä hetkellä vapaana, eikä ihan pian vapautumassakaan. Jokaista vapaata asuntoa kohden tulee varmasti olemaan useita hakijoita, ja asunnon vuokraaminen Turun keskustasta voi olla helpompaa ja halvempaa kuin Uudestakaupungista.

Monet yritykset ovat ostaneet asuntoja Uudestakaupungista, ja yksityisiä vuokranantajia on enää vähän. Tämäkin vaikuttaa hintakilpailuun. Lisäksi monen asunnon vuokraehtoihin kuuluu vähintään vuoden kestävä sopimus. Jos etsii väliaikaista asuntoa, vuoden sopimus voi olla liian pitkä. Lyhytkestoisissa sopimuksissa etuna on, että asuntoja vapautuu useammin, jolloin asuntopulakin hellittää.

Näillä näkymin asuntopula jatkuu vielä lähitulevaisuudessa. Siihen pitää etsiä ratkaisuja, vaikka se voi olla vaikeaa. On mahdotonta ennustaa, kannattaako uusien asuntojen rakentaminen, sillä kukaan ei osaa varmasti sanoa, millainen tilanne on viiden tai kymmenen vuoden päästä.

Varmaa on kuitenkin se, että jos omilleen muuttaville nuorille ei löydy asuntoja, he joutuvat muuttamaan täältä pois. Silloin kaupunki menettää pitkäaikaisia asukkaitaan ja ikäjakauma kärsii.

Patrick Paldanius

Kirjoittaja on työkokeilussa Uudenkaupungin Sanomien toimituksessa