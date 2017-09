Ongelmalliset jyrsijämyrkyt

|

Nyt se aika taas on. Säiden viiletessä hiiret, rotat ja välillä myyrätkin pyrkivät sisätiloihin. Jyrsijämyrkky pysäyttää ei-toivotut vieraat, mutta sen käyttö ei ole aivan ongelmatonta. Suomalaistutkimus osoitti, että myrkkyä päätyy valtavat määrät luonnoneläimiin.

Jyrsijämyrkyt perustuvat veren hyytymisen estämiseen. Vanhoilla, ensimmäisen polven myrkyillä hiiri tai rotta kuolee sisäiseen verenvuotoon viikossa, uudemmilla hieman nopeammin.

Hidas kuolema on tuskallinen, mutta estää jyrsijää oppimasta, että pahoinvointi johtuu myrkystä. Jos se sattuu selviämään ensimmäisestä annoksesta, se tulee hakemaan toisenkin.

Ongelma on, että myrkyllä höystetty jyrsijä kuljeskelee päiviä ennen kuolemaansa ja on vaarallinen raatonakin. Muut eläimet eivät tietenkään voi sitä tietää.

Suomessa myydään vuodessa yli 200 tonnia jyrsijämyrkkyä, eikä se jää jyrsijöihin. Eviran tekemissä mittauksissa kaikista luonnonvaraisista ketuista, saukoista, lumikoista, näädistä, kanahaukoista ja huuhkajista löytyi jyrsijämyrkkyjä. Kemiallinen tuholaistorjunta siis myrkyttää myös luonnollisia jyrsijäkantojen kurissapitäjiä.

Jäämiä on löytynyt myös yllättävämmistä eläimistä, kuten siileistä ja pikkulinnuista. Selitys lienee se, että ulos jätetyissä hiiribaareissa käyvät myös hyönteiset, joita hyönteissyöjät sitten popsivat.

Kuinka haitallisia myrkkyjäämät ovat? Kukaan ei tiedä. Hämmästyttävää kyllä, jyrsijämyrkkyjen vaikutusta ei ole juuri tutkittu muilla eläimillä kuin jyrsijöillä. Yhden vihjeen tarjoaa kuitenkin espanjalainen tutkimus, jossa pienetkin myrkkyannokset hidastivat tuulihaukan poikasten kasvua. Turvallista annosta ei ole.

Uusia ratkaisuja, kuten sähköisiä jyrsijäpyydyksiä ja jyrsijöiden ehkäisylääkettä kehitetään, mutta toistaiseksi myrkyistä ei olla eroon pääsemässä. Tärkeintä olisikin noudattaa niiden käytön sääntöjä.

Myrkkyjä pitäisi tarjota ainoastaan syöttirasioista, joihin isommat eläimet eivät pääse, tarkkaan harkituissa paikoissa. Tärkein konsti jyrsijöiden torjuntaan on siisteys ja ennaltaehkäisy. Jos ruokaa ja kulkureittejä ei ole, ei ole jyrsijöitäkään. Etenkin hiiret on varsin helppo pitää kurissa ilman myrkkyjäkin. Ne jäävät helposti loukkuihin eivätkä pääse jyrsien läpi edes tukevasta muovista. / Maija Karala