Ravakalta rahaa lähiretkeilyn edistämiseen

|

Syksyn kuulaat päivät ovat parasta retkeilyaikaa. Metsästä löytyy sieniä ja marjoja, ja luontopoluilla on helppo hengittää.

Opastetut retkeilyreitistöt ja laavupaikat madaltavat kynnystä lähteä metsään. Lähiretkeily on kasvava trendi, ja sitä voivat harrastaa kaikenikäiset. Kaiken lisäksi se on vielä edullista ja helppoa: Matka lähimetsään, suoalueelle, järvien tai meren rannoille ei vaadi muuta kuin lähtemisen vaivan.

Leader Ravakka myönsi pari viikkoa sitten 60 000 euroa seitsemän luontokohteen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Yksi selkeä parantamista kaipaava asia monissa kohteissa on esteettömyys ja turvallisuus. Luonnosta nauttimisen pitäisi olla jokaisen oikeus, mutta huonosti liikkuvien tai pyörätuolia käyttäville kohteita on vielä niukasti.

Kun Ravakka keväällä kartoitti yleisötilaisuuksissa kohteita, Uudessakaupungissa esille nousi Hiunjärven reitistö. Opasteet ovat siellä kadonneet, ja polut sekä rannan pitkospuut paikoin huonossa kunnossa. Rahoituksen turvin alueelle saadaan järven kiertävä rengasreitti. Keskustan läheisyydessä sijaitseva rauhallinen kohde on helmi luonnonystäville. Hiunjärvi on myös maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, mikä pitää ottaa huomioon reitistön uudistamisessa.

Pyhärannan Reilaan rakennettava uusi luontopolku antaa mahdollisuuden nauttia kauniista merimaisemista, vaikka ei omistaisi venettä tai omaa mökkirantaa. Reitiltä on suora näkymä Selkämeren kansallispuistoon, ja mahdollista on, että luontopolku ulottuisi jopa veden alle.

Tiedon tarvetta luontokohteista on niin uusilla kuin entisillä asukkailla. Koko seutukunnan luontokohteet olisi hyvä saada yhteiselle nettisivustolle, josta olisi helppoa katsastaa sopivia kohteita. Myös hyvät sieni- ja marja-apajat kiinnostavat, mutta niitä ei välttämättä haluta jakaa julkisesti.