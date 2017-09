Uusia keinoja työvoimapulaan

|

Uusikaupunki nousi vahvasti koko maan tietoisuuteen vajaa vuosi sitten, jolloin ensimmäisen kerran Valmet Automotive julkisti mittavan rekrytointitarpeensa. Sen jälkeen autotehdas on useamman kerran kertonut tarvitsevan lisää työntekijöitä.

Kaupungimme elää nyt vahvaa nousukautta ja taakse on jäänyt yli toisella kymmenellä prosentilla ollut työttömyysaste. Viime vuoden alusta lähtien kaupungin työttömyysasteen käyrää on ollut mukava tutkailla; se on laskenut nopeasti 11,1:sta nykyiseen 7,9 prosenttiin.

Autotehdas keikautti vauhdilla Uudenkaupungin suhdannekäännettä parilla tuhannella uudella työntekijällään. Mutta myös muulla kaupungin elinkeinoelämällä menee entistä paremmin.

Parhaillaan Uudenkaupungin kaupungin elinkeinotoimi kartoittaa seudulta 150 yrityksen näkymiä. Jo nyt tiedetään, että muutkin yritykset tarvitsevat palvelukseensa lisää ammattilaisia.

Kyselyn tulokset tarkentavat puutelistaa. Mutta tällä hetkellä Uudestakaupungista löytyisi ainakin työtä metalli-, sähkö-, LVI- ja kuljetusalan ammattilaisille.

Autotehdas kiersi rekrytointikampanjallaan ympäri maata. Autotehtaan sankarit- kampanjalla oli erinomaiset tulokset. Ja nyt on koko kaupungin ja kaupunkilaisten haasteena saada uudet asukkaat viihtymään täällä ja juurruttamaan elämänsä tänne.

Kaupungin asuntopula on uusien rakennushankkeiden myötä hiljalleen helpottamassa. Autonrakentajat kaipaavat asuntoja, mutta niin tulevat tarvitsemaan myös muun elinkeinoelämän tulevat, uudet ammattilaiset.

Te-keskus on yhdessä Uudenkaupungin kaupungin kanssa käynnistämässä virtuaalista rekrytointikampanjaa. Sillä halutaan poistaa kaupungin nousua jarruttavaa työvoimapulaa. Uusia työntekijöitä tänne rannikolle etsitään lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomesta.