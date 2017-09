|

Sauvolainen Risto Ervelä ei ole ostanut maatilalleen yhtään konetta 20 vuoteen. Esimerkiksi puinnit hoituvat Massey Ferguson -merkkisellä leikkuupuimurilla, joka hankittiin taloon vuonna 1967. Nykyinen isäntä oli silloin 17-vuotias.

– Viljanviljely ei ole pienillä hehtaarimäärillä nykyisin kannattavaa, jos joutuu investoimaan merkittäviä summia koneisiin ja laitteisiin, sanoo päätyöstään eläkkeellä oleva Risto Ervelä Kunnallislehden haastattelussa.

Puidessaan hän käyttää visiirillä varustettua vanhaa moottoripyöräkypärää, jonka sisään johdetaan letkulla raitista ilmaa. Homma toimii, eikä pölystä ole haittaa avomallisessa puimurissa.

Loimaalainen Juha Aaltonen ostaa kaupasta vain maustesilliä. Ruokakalat hän narraa Pyhäjärvestä ja päästää Loimijoen vonkaleet yleensä vapauteen. Huoli joen tilasta sai Aaltosen perustamaan kalastuskavereidensa kanssa Pahakoski ry:n, jonka tarkoituksena on vaalia Kokemäenjoen padotun alueen kehitystä ja kestävää käyttöä. Yhdistys tekee yhteistyötä Luken kanssa. Se on merkinnyt toutaimia, järjestänyt vastuullisia kalakisoja ja kerännyt verkkosivuilleen tietoa veden lämpötilasta, pinnan korkeudesta ja näkösyvyydestä. Seuraavaksi vuorossa on Koijoen ennallistaminen, kertoo Loimaan Lehti.

Mies, kypärä ja puimuri. Sauvolaisen Risto Ervelän tämän syksyn puinnit ovat pinta-alaltaan 15,5 hehtaaria. Ne hoituvat samalla MF86-Massikalla, joka hankittiin Ervelän taloon uutena syksyllä 1967. Puidessaan Ervelä käyttää visiirillä varustettua vanhaa moottoripyöräkypärää, jonka sisään hän johtaa letkulla raitista ilmaa. Kuva: Perttu Hemminki, Kunnallislehti.

Viisi vapaa vedessä. Juha Aaltonen kalastaa viidellä vavalla yhtä aikaa. Loimijoessa haukia on hyvin, toutainkanta on taantunut ja pari vuotta sitten istutettujen kuhien tilanne on arvoitus. Ryöstökalastus ei ole ongelma, mutta padot ja koskialtaiden puute vaikeuttavat toutainten ja kuhien kutemista. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Legendaarinen taukopaikka jälleen myynnissä. Lahnajärven tulevaisuus on taas auki. Rahoitusvaikeuksien vuoksi vanhan ykköstien taukopaikka on nyt myynnissä, mutta toiminta jatkuu entisellään. Lahnajärvi avasi ovensa uudelleen kaksi vuotta sitten. Sitä ennen se oli suljettuna seitsemän vuotta. – Ei myynti mene huonosti, mutta remonttikustannukset ovat isot. Nyt tilanne on se, että rahat ovat menneet remontteihin ja palkoista tilitettävät verot laahaavat perässä, sanoo Landen. Kuva: Suvi Kulla, Salon Seudun Sanomat.

Kolmen kerroksen väkeä. Pyramidit ovat cheerleadingin näyttävintä antia. Big A eli iso A koostuu kolmesta kerroksesta. Aikuisten sekajoukkueen Raptorsin jäsenten mukaan kilpacheerleading on jotain muuta kuin tanssimista stadioneilla matsien aikana. Vauhdikas laji koostuu hypyistä ja akrobatiasta sekä ryhmien tekemistä tempuista ja pyramideista. Kilpailuissa suoritus kestää noin 2,5 minuuttia. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Konsertti ihan omin kätösin. Ensin piti järjestää vain yksi konsertti, mutta Todelliset torvet eli Aurora Peltonen, Kristian Jokinen, Essi Nurminen, Marcus Alhonen ja Julle Kanttura totesi, että samalla vaivalla järjestää kokonaisen kiertueen. Kiertue etenee ensi tiistai-iltana Yläneen kirkkoon. 17-vuotiaat nuoret ovat jo kokeneita keikkailijoita, mutta tällä kertaa haluttiin järjestää ihan oma juttu. Nuoret ovat tehneet kaiken julisteista ja käsiohjelmista lähtien ja lupaavat soittaa ”just sitä, mitä halutaan”. –Halutaan näyttää, että vaskipuhaltimilla voi soittaa vaikka modernia pop-musiikkia, jos haluaa, Kanttura sanoo. Kuva: Mikko Perttunen, Auranmaan Viikkolehti.

Lähes puoli maratonia koossa! Oskari Ellfolk johdatti juoksua, takana Alvar Lempinen ja Minea Laine. Lenkillä ahkeroitiin tiistainakin, jolloin lätäköt antoivat lisävauhtia liikkumisen iloon Salon Anjalan päiväkodissa. Kävellen tai juosten kerrytetään parhaillaan kilometrejä Salon varhaiskasvatusväen yhteisessä Lasten Suomi 100 -maratonissa. Anjalan päiväkodin Omenoiden pienryhmällä on pian puoli maratonia koossa, mutta koko Omenat-ryhmä eli 21 lasta on kerännyt syyskuun ensimmäisen viikon aikana vanhempiensa kanssa jo noin 300 kilometriä. Kaikkiaan Salon varhaiskasvatusväellä on ensimmäisen viikon aikana koossa huikeat 6 500 maratonkilometriä. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Katuharjalla kuorokomppia. Puolalan kasiluokkalaiset tutustuivat kuoromusiikin rytmiin ja yhteistyöhön luomalla stomp-esityksen. Siinä ääni syntyi lakaisevien harjojen rytmistä, ämpärien kuminasta ja sanomalehden rapinasta. Ämpärijoukoissa kulki mukana Key Ensemblen sopraanoäänenjohtaja Maikki Säikkä. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Valkosipuliperhe. Kähmän Kaali ja Pukki Kiskosta on Suomen suurimpia valkosipulin tuottajia. Perheyrityksen Timo Saario haaveilee, että jonain päivänä he pystyisivät tuottamaan valkosipulia koko maan tarpeeseen. Kähmän valkosipuliperheeseen kuuluvat äiti, Irma Ramsay, pojanpoika Timo Saario sekä omat pojat Jukka, Timo ja Hannu Saario. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Fysiikka mittariin. Turun viidesluokkalaiset osallistuvat syyskuun aikana valtakunnalliseen Move-mittaukseen. Mittaus testaa fyysistä toimintakykyä kahdeksassa lajissa. Wäinö Aaltosen koulun viidesluokkalaisia Emil Kytöä (vas.), Elle Steningiä, Viljami Viléniä ja Jere Niemeä jännitti hieman mittauspäivänä. Move-mittauksen lajit ovat 20 metrin viivajuoksu, vauhditon 5-loikka, ylävartalon kohotus, etunojapunnerrus, heitto-kiinniottoyhdistelmä sekä kehon liikkuvuuteen kuuluvat kyykistys, alaselän ojennus täysistunnassa sekä oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

Viikon kuvat -sarja

Viikon kuvat on juttusarja edeltävän viikon kiinnostavimmista kuvista.

Kuvat tulevat eri puolilta Varsinais-Suomea.

Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Sarjan uusi osa julkaistaan aina perjantaisin.

Vinyylit ja CD-levyt kiinnostavat edelleen. Marko Merikanto myy nykyään musiikkia netissä ja tapahtumissa eri puolilla, aikaisemmin hänellä oli levykauppa Helsingissä. Uudenkaupungin Työväentalolla lauantaina pidetytyillä levymessuilla oli myynnissä tuhatmäärin vanhoja vinyylilevyjä ja myös cd-levyjä. Vinyylilevyjen suosio on kasvussa ja myös cd-levyjä ostetaan edelleen. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

Mustatäplätokkojen määrä räjähti. Paikallisesti haitallinen vieraskala mustatäplätokko on levinnyt Saaristomerellä huimaa vauhtia. Monin paikoin merenpohja jo kuhisee niitä.

Mustatäplätokko lisääntyy aggressiivisesti ja voi vähentää joidenkin alkuperäislajien lukumääriä paikallisesti. Mustatäplätokon paras tuntomerkki on sen nimen mukaisesti ensimmäisessä selkäevässä oleva musta täplä. Ilman sitä se voisi sekoittua kotimaiseen mustatokkoon. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Melu mittariin. Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua mitataan Salossa ensi talven aikana. Melua mitataan kolmessa kiinteistössä sekä sisällä että ulkona. Märynummen kolmen tuulivoimalan aiheuttamasta häiriöstä on puhuttu alueella voimaloiden valmistumisesta asti. Edellinen Salon rakennus- ja ympäristölautakunta torjui asukkaiden vaatimuksen melumittauksista vuonna 2015. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Naapurille kampoihin. Somerolla mietitään, miten vastata naapurikunnan tonttihalpuutukseen. Koskella saa Suomi 100 -juhlavuotena omakotitalotontin sadalla eurolla. Somerolla tonttien neliöhinnat ovat keskustaajaman alueilla 4–5 euroa, kun Kosken alennusmyyntikauden ulkopuolinenkin listahinta on halpa, 1,7 euroa neliöltä. Someron elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo laittoi alennusämpärin päähänsä ja mietti, että hintapolitiikalla voi vaikuttaa tonttien menekkiin. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

Tekstiilit kiertoon. Kaarinan Työttömät ry:n järjestivät penkojaiset, joissa laitettiin vanhat tekstiilit kiertoon. Pirjo Viljakainen (vas) ja Hannele Saranki ihmettelivät penkojaisten vaatemäärää. Saranki tuumasi, että esimerkiksi vanhoja pyyhkeitä voisi ostaa kotiin koirien kuratassujen puhdistamiseen. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

Taikuutta! Pihka pitää pallot tiukasti Isak Lehvosen (vas.) ja Santeri Maijalan hyppysissä. ÅIFK:n käsipallon edustusjoukkueen nuorimpiin pelaajiin kuuluvat Maijala, 16, ja Lehvonen, 18, aloittivat käsipallon SM-sarjan tällä viikolla. Molempien pelaajien tavoitteet ovat korkealla, sillä nuorisomaajoukkueissa jo Suomen paitaa kantaneet palloilijat haluavat tulevina vuosina yltää A-maajoukkuetasolle saakka. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Apuvälineet auttavat kotona. Laitilalainen Aune Alkila, 92, esittelee apuvälinettä, jonka avulla voi omatoimisestikin selailla sanomalehteä. Valollinen suurennuslasi on usein käytössä. Alkila kertoo pärjäävänsä kotona hyvin nykyisillä tukitoimilla. Arkipäivisin kotihoito käy hänen apunaan kolmasti päivässä ja ruokapalvelu kuljettaa lämpimän aterian kotiin saakka. Keskiviikkoisin on suihkupäivä ja lapset auttavat erilaisissa askareissa, kuten siivoamisessa ja kauppakäynneissä. Kerran kuukaudessa siivooja siivoaa kodin perusteellisemmin. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.