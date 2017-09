Viikonloppu oli poikkeuksellisen lämmin – ”Kesällä tällainen korkeapaine toisi 30 asteen helteen”

|

Varsinais-Suomessa oli poikkeuksellisen lämmintä viikonloppuna. Kaarina oli koko Suomen lämpimin paikka sunnuntaina. Ilmatieteenlaitos mittasi Yltöisissä 19,6 astetta kello 15:30.

Samalla Kaarinan lukema on tämän vuoden syyskuun korkein lämpötila Suomessa.

Lähes 20 asteeseen nouseva lämpötila on Suomessa harvinaista tai poikkeuksellista syyskuun lopussa, kuvailee meteorologi Hannu Valta Ilmatieteenlaitokselta.

– Harvinainen tai poikkeuksellinen kertoo, että vastaavaa tapahtuu kerran 10–30 vuodessa.

Syyskuun lopussa on mitattu Suomessa useitakin yli 20 asteen lämpötiloja historian saatossa. Sen sijaan lokakuussa mittari ei ole noussut kertaakaan yli 20 asteen. Hilkulla se on Vallan mukaan kuitenkin ollut.

– Suomessa on nyt erittäin vahva korkeapaine. Jos tällainen korkeapaine tulisi kesäkuukausina, lämpötila nousisi jopa 30 asteeseen.

Lämmin ilmamassa on tullut Suomeen Itä-Euroopasta, Mustanmeren päältä. Korkeapaineen keskus on Venäjällä. Sijainti tarkoittaa, että korkeapaineen aiheuttama lämpö osuu usein parhaiten juuri Varsinais-Suomeen.

Turun Artukaisissa Ilmatieteenlaitos mittasi sunnuntaina 18,9 astetta, Salon Kärkässä 18,6 astetta.

Suomen lämpötiloja hillitsee muutaman sadan metrin korkeuteen kehittyvä sumupilvi, joka varjostaa tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Suomea.

– Sumupilveä on vaikea ennustaa, ne aiheuttavat meteorologeille harmaita hiuksia lähipäivinä, sanoo Valta.

Sumupilvet voivat varjostaa lähipäivinä myös Varsinais-Suomea.

– Tänään maanantaina sumupilvet ovat virtaamassa kohti Turkua, mutta näyttää siltä, että ne hajoavat matkalla.

Meteorologi ennustaa harvinaisen lämpimän sään jatkuvan koko viikon.

– Tällaiset vahvat korkeapaineet pysyvät paikoillaan hyvin pitkään. Sumupilvet voivat rajoittaa aurinkoa, mutta eiköhän tähän viikkoon saada muutamia aurinkoisia päiviä. Yöt ovat tietysti jo viileämpiä.

Katso lähipäivien lämpötilaennusteet Uuteenkaupunkiin.

Lauantain lämpötiloja

Kaarinan Yltöinen 18,8 astetta

Kemiönsaari 18,7 astetta

Salo, Kärkkä 18,6 astetta

Turku Artukainen 18,5 astetta

Lähde: Ilmatieteenlaitos