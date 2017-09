|

Onko mitään suomalaisempaa vaatetta kuin villasukka? Etenkin se ihan perinteinen, langasta käsin kutomalla valmistettu, nilkkapituinen villis.

Meistä varmasti jokainen on joskus omistanut tai käyttänyt villasukkia; lapsena pulkkamäessä, armeijassa, sadepäivänä kotona tai mökillä, kalassa tai muissa ulkoharrastuksissa tai ulkotöissä.

Vanhemmat ihmiset muistavat varmasti vielä ne kylmät ja lumiset talvet, jolloin villasukkia todella tarvittiin. Ja kun mennään ajassa vielä pidemmälle taaksepäin, villasukkien merkitys vain korostuu. Taitoa kutoa villasukat oli jokaisen tytön opittava, sillä lämpimät vaatteet olivat Pohjolan karussa ilmastossa elämän ja kuoleman kysymys.

Nykypäivänä sukkien vankasta suosiosta kertoo se, että lankavalmistaja Novita myy Suomessa vuosittain 10 miljoonaa villalankakerää. Toki tästä määrästä syntyy muitakin neuleita, mutta varmasti tuhansittain villasukkia.

Villasukat ovat myyjäisten kestosuosikkeja, pukinkontista puhumattakaan.

Sen lisäksi että villasukka on meille kaikille tuttu, on se myös kulutusta kestävä. Sukka sekä lämmittää, että antaa jalkojen hengittää. Kaiken kaikkiaan siis turvallinen, järkevä vaatekappale, vähän kuten suomalainen tolkun ihminen.

Ennen sukkia neuloivat lähinnä ikäihmiset, mutta viime vuosina sukkavillitys on saavuttanut nuoremmankin polven. Netti pursuaa kuvia ja ideoita mitä mielikuvituksellisimmista sukista ja muille kutomisesta kiinnostuneille jaetaan auliisti neuvoja ja niksejä siitä miten selättää ne tunnetut ongelmakohdat villasukan teossa. Kun joskus takavuosina sukat olivat yleensä yksivärisiä tai korkeintaan raidallisia, niin nyt sukista löytyy kukkia, logoja, piirroshahmoja, tai sitten sukka itse on saanut uuden ulkomuodon. Sukka voi muistuttaa enemmän lenkkitossua tai pehmoeläintä kuin villasukkaa. Perinteisen villasukan käytännöllisyys on saanut näin antaa tilaa myös kokeilevalle hassuttelulle.

Suomessa on viime vuosina järjestetty useitakin villasukka -kampanjoita. Sukkia on kudottu tuhatmäärin niin vauvoille, vanhuksille, sotaveteraaneille kuin pakolaisille.

Syitä siihen, miksi me suomalaiset olemme niin innokkaita sukkien kutojia on varmasti monia. Kaikki käsillä tekeminen on innostavaa ja antaa onnistumisen iloa. Toiselle ihmiselle hyvän tekeminen vaikka villasukkaparin muodossa tuottaa hyvää mieltä myös tekijälle.

Lisäksi kutomisessa on jotain rauhoittavaa, jopa meditatiivista.

Ja ehkä moni haluaa yhä pitää hengissä perinnettä kutoa sukat itse käsin. Tai ehkä kyse on siitä että suomalaiset vain yksinkertaisesti ovat villasukkakansaa.

Maija Ala-Jääski

toimittaja