Ydinkeskustan elinvoima on yhteinen asia

Mistä ihmiset tällä hetkellä puhuvat Uudessakaupungissa? Ainakin kaupan palveluista, ja siitä, että keskustassa ei ole väliaikaisesti loppuvuonna yhtään ruokakauppaa.

S-ryhmä ja Kesko investoivat nyt vahvasti Uuteenkaupunkiin. Isoja marketteja laajennetaan, ja torin laidalle avautuu ensi vuoden alussa uusi K-supermarket. Myös Turun Osuuskauppa TOK ilmoitti loppukesällä etsivänsä Uudenkaupungin keskustasta uutta liiketilaa päivittäistavarakaupalle.

Muutaman kuukauden ajan kaupungin keskusta on ilman ruokakauppaa, mikä hankaloittaa erityisesti keskustassa asuvien ikäihmisten ja autottomien ihmisten arkea. Yli 65-vuotiaat voivat hyödyntää tarvittaessa Uudessakaupungissa jo pitkään toiminutta kutsutaksia, joka on tarkoitettu muuhunkin kuin kaupassa asiointiin.

Päivittäistavarakaupan poistuminen katukuvasta – vaikkakin vain väliaikaisesti – on nostanut pintaan keskustelun keskustan tulevaisuudesta. Ydinkeskustan elinvoimaisena pitäminen on niin Uudenkaupungin kaupungin, yrittäjien kuin kaupunkilaistenkin yhteinen asia. Palvelujen turvaamisen jokainen voi aloittaa vaikkapa jalkautumalla paikallisiin erikoisliikkeisiin.

Tyhjistä liiketiloista puhutaan, mutta fakta on, että täältä löytyy monipuolisia palveluja. Ne eivät elä pelkästään matkailijoiden tai vapaa-ajan asukkaiden varassa. Paikallisiin palveluihin käytetty euro on sijoitus kotikaupungin hyvinvointiin.

Keskustelu kaupunkikuvan muutoksesta ja tulevaisuudesta on erittäin tervetullutta. Väkiluvun orastava kasvu näkyy jo päivittäistavarakaupassa, ja toivon mukaan se heijastuu vähitellen myös muihin palveluihin.

Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen totesi kesän lopussa, että Uudellakaupungilla on realistiset mahdollisuudet kasvaa 20 000 asukkaan kaupungiksi. Kehittämistyö vaatii taloudellisia investointeja, mutta kysymys on myös asenteista ja ajattelutavasta: 400-vuotiaalla kaupungilla on vahva identiteetti, ja paljon säilyttämisen arvoisia asioita, mutta myös uudistumista tarvitaan.