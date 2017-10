Suomi100 yhdistää nuoria ja vanhoja

|

Suomi100 -juhlavuosi on loppusuoralla, mutta vielä on aikaa järjestää tapahtumia ja osallistua niihin. Uudessakaupungissa satavuotias Suomi on ollut vahvasti läsnä eri-ikäisten ihmisten arjessa ja juhlassa. On istutettu tulevaisuuden kuusia, järjestetty yhteisöllisiä tapahtumia ja kokoonnuttu konsertteihin.

Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniahenkilöitä ovat itseoikeutetusti sotaveteraanit ja pyyteetöntä työtä kotimaansa hyväksi tehneet lotat. 60 vuotta äskettäin täyttäneen Suomen sotaveteraaniliiton jäsenyhdistysten edustajat ovat käyneet viime viikkojen aikana veteraanien luona tervehdyskäynneillä. Presidentti Sauli Niinistön ja presidentin puolison Jenni Haukion allekirjoittamassa kirjeessä kiitetään isänmaata puolustaneita sotaveteraaneja.

Kirjeen ja suklaarasian sai myös kalantilainen Unto Heinonen, joka on yksi Vakka-Suomen Veteraanien seitsemästä jäsenestä. Ikä painaa, mutta Heinosen ja monen muun veteraanin asenteessa on opittavaa jälkipolville. ”Ei mulla täällä mitään murhetta ole. Jos vaan saisin uudet jalat, kiipeäisin vaikka puuhun, hän kertoo Uudenkaupungin Sanomien haastattelussa (sivu 14).

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kaikille avoimeen ohjelmaan on liitetty tähän mennessä lähes 5000 erilaista hanketta. Juhlavuoden teemana on yhdessä. Vieläkin ehtii osallistua, sillä hakuaika umpeutuu lokakuun lopussa.

Juhlavuosi on näkynyt myös sosiaalisessa mediassa. Kuvapalvelu Instagramissa on syksyn ajan ollut kuvahaaste #suomi100syksy. Pohjoisen kansa osaa ottaa ilon irti kotimaansa neljästä vuodenajasta, ja kuvapalvelussa on jaettu runsaasti otoksia sienistä, marjoista ja ruskan värjäämistä maisemista. Kaunis luonto ja jokamiehenoikeudet eivät ole itsestään selviä asioita maailmalla.