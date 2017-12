Kaupunginlahti vai Kuninkaanlahti?

|

Kaupunkisuunnittelu aktivoi kuntalaisia kertomaan mielipiteensä Kaupungilahden nimen muuttamisesta Kuninkaanlahdeksi. Idea on uusikaupunkilaisen harrastajanäyttelijä Jouko Mäenpään. Hän on hoitanut kaupungin 400-vuotisjuhlavuonna erityistä luottamustehtävää, ja esiintynyt lukuisissa tapahtumissa Kuningas Kustaa II Aadolfina, kaupungin perustajana.

Mäenpää jätti asiasta keväällä virallisen aloitteen kaupungille. Hänen mielestään historiallinen ja kaupunkilaisille tärkeä paikka ansaitsee komeamman ja persoonallisen nimen. Nyt kun Kaupunginlahtea on kunnostettu, siitä on tullut eräänlainen kruununjalokivi puutalokaupungin maisemassa.

Hienoa, että kaupunkisuunnittelu on päättänyt ottaa kuntalaiset mukaan asian valmisteluun. Jokainen voi kertoa oman mielipiteensä anonyymisti kaupungin nettisivuilla.

Matkailun ja markkinoinnin kannalta Kuninkaanlahti saattaisi olla houkuttelevampi kuin Kaupunginlahti, joita on monilla muillakin paikkakunnilla. Toisaalta uuden nimen omaksuminen ei ole helppoa, onhan nykyistä Kaupunginlahtea käytetty sukupolvien ajan, ja nimellä on historiallisia perinteitä.

Kaupunginlahdella on myös vähemmän mairitteleva lempinimi, Pasklahti. Se joutaa aloitteen tekijän mielestä jo historiaan. Hän tuskin on yksin tätä mieltä, mutta kuten paikkojen lempinimet usein, se on iskostunut paikalliseen sanastoon vahvasti.

Muuttuipa nimi tai ei, kaupunkilaiset voivat olla iloisia ja ylpeitä siitä, että alue on nyt kunnostettu ja sen kauneus ihastuttaa kaikkina vuodenaikoina. Kaupungilta oli hyvä idea rakentaa sillan viereen erityinen kehyksin varusteltu paikka valokuvaajille. Sosiaalisessa mediassa Uusikaupunki on ollut osittain sen ansiosta kuvattu kohde, ja kauniita kuvia kaupungista on levinnyt valtakunnalliseen jakoon. Näin muuallakin nähdään, että Uusikaupunki on muutakin kuin autokaupunki.