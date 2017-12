Kipin, kapin kivijalkakauppaan

|

Elinkeinoelämällä menee Uudessakaupungissa nyt hyvin, ja se näkyy. Yritysten toiminta laajenee, kaupungin palveluja päivitetään kasvavan väestön tarpeisiin ja työllisyys on alhaisempi kuin aikoihin.

Kaupan alalla päivittäistavarakaupat ovat hyötyneet nosteesta eniten. Isot marketit ovat investoineet ja uudistaneet myymätilojaan. Santtio sai jo uuden ruokakaupan, mutta keskustassa joudutaan odottamaan alkuvuoteen kahden uuden ruokakaupan avautumista.

Autotehtaan ja muiden yritysten hyvä työvoimatilanne ei ole vielä heijastunut erikoisliikkeisiin. Kestää aikansa ennen kuin uudet autonrakentajat kotiutuvat ja asettuvat paikkakunnalle. Monet uudet asukkaat kokevat elämän täällä vielä väliaikaiseksi.

Joulukaupassa eletään nyt huippusesonkia. Monille erikoisliikkeille kuluvat viikot ovat vuoden tärkeimpiä, ja joulun aikaan tehty myynti on iso koko vuoden liikevaihtoa.

Uudessakaupungissa kivijalkakauppoja on runsaasti, eikä mitään ole pakko lähteä hakemaan kauempaa. Potentiaalisia uusia asiakkaita on, sillä kaupunkiin on muuttanut tänä vuonna ennätysmäärä, noin 450 uutta asukasta.

Kivijalkakauppojen tulevaisuuden kannalta juuri nyt meneillään olevat viikot ovat ratkaisevia. Niissä kannattaa asioida nyt, jos haluaa, että kaupungilla on vireä keskusta jatkossakin.

400-vuotisjuhlavuonna voisi todeta, että siihen velvoittaa jo kaupungin perustajan, Kustaa II Aadolfin jättämä perintökin. Kaupunkihan perustettiin, jotta Männäisillä voitiin pitää suuria markkinoita. Siihen aikaan vain kaupunkien kauppiaat saivat tehdä kauppaa, ja kuningas päätti laillistaa kaupankäynnin perustamalla kaupungin.

Monipuoliset kauppapalvelut ovat kaupungille tärkeitä digiaikanakin. Entistä useampi erikoisliike myy tuotteitaan myös verkossa, mutta elinvoimaiseen kaupunkiin kuuluvat myös hyvin palvelevat kivijalkakaupat.