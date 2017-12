Petolintujen vartijat

|

Maija Karala

Luontoretken rauhan rikkoo varisten äänekäs raakkuminen. Pensaikossa mekastavan varisparven lomasta kuuluu harakoiden naurua, närhien rääyntää ja rastaiden säksätystä. Istuupa oksalla yksi talitiainenkin säkättämässä varoitusta. Mitä ihmettä täällä tapahtuu?

Kohta hämmingin aiheuttaja pyrähtää lentoon. Täplikkäiden siipien vilahdus, ja raivokas varisparvi on kintereillä. Joukko katoaa pian taivaanrantaan. Vasta valokuvista on mahdollista tunnistaa laji: sarvipöllö.

Parin minuutin päästä varikset palaavat takaisin löyhänä ryhmänä ja linnut hajaantuvat normaaleihin puuhiinsa. Vaara on karkotettu. Ensi yönä pöllö ruokailee jossain muualla kuin täällä.

Lintujen ystävälle varisten ja muiden lintujen tapa rähinöidä petolinnuille on onnenpotku. Ääntä seuraamalla pääsee näkemään monenlaisia pöllöjä ja haukkoja. Niitä olisi muuten hyvin vaikea huomata, kun ne istuvat ääneti latvustoissa. Petolinnuille se on varmasti melkoinen koettelemus.

Petolintujen ja niiden vartijoiden suhde heijastuu ravintoverkossa kauas. Varislintujen tarkkaavaisuus suojelee ympäristön lintuja saalistukselta: varissaattueessa petolintu ei pääse yllättämään ketään. Talvisaikaan varisten, naakkojen ja harakoiden läheisyydestä on muille linnuille hyötyä.

Toisaalta varislinnut ovat pesärosvoja, joille maistuvat muiden lintujen munat ja poikaset mainiosti. Isot petolinnut, kuten huuhkajat ja kanahaukat, tappavat ja syövät variksia ja pitävät ne poissa omasta pesimäpiiristään. Saman ne tekevät muille pienemmille saalistajille, lokeista rottiin saakka.

Hieman yllättäen moni varisten suojelukseen luottava lintu hakeutuukin pesimään kanahaukan naapuriin – lähelle, mutta ei liian lähelle. Pyylle, sepelkyyhkylle ja muille isoille metsälinnuille mieluisin pesimäpaikka on noin kilometrin päässä kanahaukasta, on suomalaistutkimus osoittanut. Pikkulinnut pesivät mieluusti vaikka samassa puussa.

Petolinnuilla ja niiden vartijoilla on luonnossa herkkä tasapaino. Luonto tarvitsee molempia, vaikka ihminen ajatuksissaan helposti pelkistääkin luonnon itselleen mieluisiksi eläimiksi ja niiden vihollisiksi.

