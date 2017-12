Vastakaupat

|

Suomen valtio aikoo uusia ilmavoimien vanhentuneen Hornet-kaluston ja on käynnistänyt kauppaneuvottelut uusista hävittäjistä. EU:sta löytyy kolme hävittäjätarjokasta ja neljäntenä on USA. Hankintabudjetti on 10–15 miljardia euroa riippuen koneiden lopullisesta määrästä ja niiden aseistuksesta.

Mikäli USA:n hävittäjätarjous on kilpailukykyinen ja johtaa yksityiskohtaisiin neuvotteluihin, syntyy mainio tilaisuus tarjota vastakauppana jäänmurtajia, jotka rakennettaisiin Turun ja/tai Rauman telakoilla. USA:n hallinto suunnittelee lähivuosina kuuden Polar-luokan jäänmurtajan tilaamista, koska luoteisväylä on avautumassa kauppalaivoille ja arktinen merialue on kauppapoliittisesti sekä puolustuksellisesti tärkeä.

USA:n Rannikkovartiostolla on käytössä vain kolme ikäloppua jäänmurtajaa, joista ainoastaan vuonna 1976 rakennettu ”Polar Star” kykenee toimimaan arktisen alueen jäissä ja pystyy rikkomaan 1,8 m paksua jäätä.

Arctech Helsinki -telakalla vuonna 2016 valmistunut jäänmurtaja Polaris maksoi noin 300 miljoonaa euroa. Arvio uuden Polar-luokan jäänmurtajan hinnasta on luokkaa 350 miljoonaa euroa, ja USA:ssa tehtynä kolminkertainen määrän dollareita. Yhden tai kahden murtajan rakentaminen Suomessa vastakauppana hävittäjätilaukselle olisi kohtuullinen ja USA:lle varsin edullinen sopimus, ja samalla varsin mittava tilaus telakoillemme.

Esteenä ulkomaalaiselle hankinnalle on Jones Act -laki, joka säätää, että USA:n sisäisessä liikenteessä (kabotaasi) kulkevien laivojen täytyy olla rakennettu USA:ssa, tai niiden kotimaisuusaste on vähintään 51 prosenttia. Esimerkki lain tiukasta tulkinnasta on USA:n osavaltio Puerto Ricossa viime syyskuussa riehuneen hurrikaani Marian aiheuttamien tuhojen jälkihoito. Välittömiin hätäapukuljetuksiin oli lupa käyttää muitakin kuin Jones Act -laivoja, mutta vain kymmenen vuorokauden ajan, vaikka koko saarivaltio oli totaalisesti runneltu.

Mikäli Suomessa rakennettavat murtajat eivät sovi Jones Actin ideologiaan, niin vastakauppana voitaisiin tarjota Wärtsilä Dual Fuel -pääkoneistoa ja Wärtsilän, Rolls-Roycen tai Steer Propin tekemiä propulsiolaitteita, jotka toimitettaisiin USA:ssa rakennettaviin jäänmurtajiin. Kohtuullinen vastakauppaesitys saattaisi mahtua jopa presidentti Trumpin vaatimukseen: ”America first!”

Hävittäjähankinnoista muodostuu niin suuri rasite Suomen taloudelle, että sen lieventämiseen tarvitaan vastakauppoja. Suomi voisi olla aloitteentekijä kauppaneuvotteluissa, jonka delegaatioon valittaisiin edustajat Suomen telakoilta ja valtion korkeimmalta taholta.

Jaakko Varimaa

merikapteeni